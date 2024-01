Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft in Rheurdt Reparaturcafé öffnet wieder am 20. Januar

Weiterhin können Kundinnen und Kunden ihre Geräte beim Reparaturcafé abgeben und mit den Experten gemeinsam den Fehler suchen. „Bei uns können defekte Elektrogeräte, Kleidungsstücke, Spielsachen oder was sonst noch so in der Ecke rumsteht, zum Reparaturcafé mitgebracht werden, und wir versuchen, den Gegenstand wieder in Schuss zu bringen“, fasst Frank Hoffmann, Betreiber des Cafés, die Intention zusammen. „Wir beraten auch, wenn die Reparatur zu kompliziert wird oder sie sich nicht mehr lohnt. Es gibt Kaffee und Kekse oder Kuchen und reichlich Tipps und Tricks“, sagt er weiter.