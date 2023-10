Angebot für Heimwerker in Rheurdt Reparaturcafé hat jetzt eine Internetseite

Das Reparaturcafé in Rheurdt ist dafür gedacht, um Geräten, vor allem Elektrogeräten, ein zweites Leben einzuhauchen. Nun ist dieses auch im Internet zu finden, unter https://www.reparatur-initiativen.de/rheurdt. Dort sind die Tage vermerkt, an denen das Reparaturcafé geöffnet ist. Das nächste Mal wird dies am Samstag, 21. Oktober, von 9 bis 12 Uhr im Haus Quademechels sein. In den nächsten Wochen sollen auf der Internetseite auch interessante Artikel zu Reparaturen eingestellt werden.