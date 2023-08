Kostensparend und klimafreundlich Regenerative Technik sichert Fortbestand des Schwimmbads in Rheurdt

Als erster Schritt wird die große Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Schwimmhalle helfen, künftig einen großen Teil des hohen Strombedarfs klimafreundlich und kostensparend zu decken. Nachfolgend sollen in 2024 zudem Luft-Wärmepumpen die energiereiche Abluftenergie aus dem Schwimmbad „recyceln“ und den hohen Warmwasserbedarf decken helfen. Die Umsetzung beider Maßnahmen als Teil der „Energiewende am Hallenbad“ wurde bereits von der Mitgliederversammlung 2023 als notwendige Investition in die Zukunft des Hallenbads genehmigt.