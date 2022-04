Stadtradeln in Rheurdt : Rad fahren und Kilometer für Kilometer Geld sparen

Kinder und Erwachsene können mitmachen. Foto: Klima-Bündnis

Rheurdt Erneut beteiligt sich Rheurdt zusammen mit den anderen Städten und Gemeinden im Kreis Kleve an der Aktion „Stadtradeln“. Vom 23. Mai bis zum 12. Juni gilt es, so viele Wege wie möglich per Rad zu erledigen. Ab sofort können sich Teilnehmer registrieren.

„Kilometer für Kilometer Geld sparen“ lautet in diesem Jahr das Motto des „Stadtradelns“. 2021 wurde im Kreis Kleve mit insgesamt 1,24 Millionen Kilometern eine neue Bestmarke aufgestellt. In diesem Jahr sind erneut alle 16 Städte und Gemeinden im Kreis mit dabei. 2021 hatten 150 Rheurdter in 16 Teams an der Aktion teilgenommen. Sie legten innerhalb von drei Wochen insgesamt gut 43.700 Kilometer auf Fahrrädern zurück.

Das Stadtradeln 2022 findet vom 23. Mai bis 12. Juni statt. Es geht darum, 21 Tage lang möglichst viele alltägliche Wege klimafreundlich mit dem Rad zurückzulegen. Registrieren kann man sich unter www.stadtradeln.de/kreis-kleve im Bereich der jeweiligen Kommune. Die ersten Anmeldungen für Rheurdt liegen bereits vor. Organisiert wird die Aktion durch die „Klima-Partner“ im Kreis, die Wirtschaftsförderung und den ADFC Kreis Kleve. „Beim Wettbewerb Stadtradeln geht es um Spaß am Fahrradfahren und tolle Preise, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“, so die Organisatoren.

In diesem Jahr besteht ebenfalls die Möglichkeit, am landesweiten Wettbewerb „Schulradeln“ teilzunehmen. Ziel ist es, eine gesunde Abwechslung zum meist bewegungsarmen Schulalltag zu schaffen. „So leisten Schülerinnen und Schüler einen eigenen Beitrag zum Klimaschutz, wenn sie vom Auto-Rücksitz auf das Fahrrad umsteigen. Gleichzeitig werden sie fit gemacht für das Radeln im Alltag. Ihre Eltern werden vom Fahrdienst entlastet, während die Kinder als Verkehrsteilnehmende mehr Eigenverantwortung bekommen“, teilte der Kreis mit.

Schülerinnen und Schüler sammeln ihre gefahrenen Radkilometer individuell oder als Klassenverband für das Schul-Team. Mitmachen können auch Lehrkräfte und Eltern. Jeder gefahrene Kilometer zählt – egal ob Schulweg oder Freizeit. Die Anmeldung erfolgt ebenfalls unter www.stadtradeln.de/kreis-kleve. Dabei kann die Teilnahme am Schulradeln per Häkchen gewählt werden.

(RP)