Rheurdt: Kunst trifft Kultur : Am Wandelweg wächst ein Entenwäldchen

Rheurdt „Kunst trifft Kultur“ heißt das Motto am Wandelweg. Hier gibt es nun Zuwachs: Die Künstlerin Christel Johanna Schoenen-Schlotz lässt hier ein Entenwäldchen entstehen.

Mit einem kleinen Gedicht begrüßte die Rheurdter Künstlerin Christel Johanna Schoenen-Schlootz die neugierigen kleinen und großen Besucher am Zaun des Regenrückhaltebeckens der Lineg in Schaephuysen. Sie gehört nun der kleinen Schar von Künstlerinnen und Künstlern an, die sich unter dem Titel „Kunst trifft Natur“ am Wandelweg der Artenvielfalt in Schaephuysen engagieren. Die Installation von Schoenen-Schlootz zeigt Quietsche-Entchen auf Metallstäben in „natürlicher Umgebung“. Bunt, fröhlich und friedlich präsentiert sich diese Entengesellschaft. Bewusst wurden größtenteils „gebrauchte“ und geschenkte Enten verwendet, um sie in ihre neue Heimat mitten in der Natur einzubetten.