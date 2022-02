Politik in Rheurdt : Diskussion um Diesel aus Altspeisefetten geht weiter

Rheurdt Die FDP-Fraktion stellte einen Antrag, zu prüfen, ob Fahrzeuge der Gemeinde mit einem neuen Biodiesel betreiben werden, der nahezu CO2-neutral ist. Im Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Klimaschutz und Digitalisierung gab es auch kritische Stimmen.

In den Niederlanden gibt es bereits 150 Tankstellen, die den synthetischen Kraftstoff HVO 100 anbieten, in Deutschland sind es erst drei. Die werden von Tankstellenunternehmer Nico Zieglmeier in Oberbayern nahe der Donau betrieben, zwei davon in Schrobenhausen, eine in Ingolstadt. Dabei liegt noch keine Verkaufszulassung des Bundesumweltamtes für HVO 100 als Dieselkraftstoff vor. Weil die Nachhaltigkeit von Befürwortern und Gegner unterschiedlich gesehen wird, sorgt der neue Biodiesel für Diskussion, nicht nur in Oberbayern, sondern jetzt auch am Niederrhein.