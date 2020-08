Portrait : Laufbahn von Robert Wetzels begann in Schaephuysen

Robert Wetzels Foto: Iwo Gospodinov

(got) Der Architekt Robert Wetzels hat sich international einen Namen gemacht. Aufgewachsen ist er in Schaephysen, in Neukirchen-Vluyn machte er eine Lehre bei der Schreinerei Küppers.

Von Peter Gottschlich

Das erste Gebäude, das Robert Wetzels entwarf, wurde im Jahr 2000 in Schaephuysen an der Töpfergasse vollendet. Es passt in die Umgebung, fällt durch seine Modernität aber gleichzeitig aus dem Rahmen. Ein zweites Gebäude entwarf der Architekt für die Schreinerei Knoor in Saelhuysen, einen Anbau, der wiederum in die Umgebung passt und gleichzeitig durch seine Sachlichkeit aus dem Rahmen fällt. So plante er ein drittes Bauvorhaben für Schaephuysen, eine Hofanlage auf dem Bürgermeister-Beelen-Platz. Mit versetzen Doppelhäusern und über Hecken wollte er Räume und Hofhäuser schaffen. Die Häuser nahmen mit Backsteinen und Dächern, deren Giebel nicht überstehen, Elemente aus der Umgebung auf. Gleichzeitig fielen sie für die Entscheider mit ihren dunkelroten Ziegeln und ihrer Modernität wohl zu sehr aus dem Rahmen.

„Sie haben sich gegen diesen Entwurf entschieden, eine Schubladenlösung vorgezogen“, sagt Robert Wetzels. „Die Schubladenlösung könnte auch in einem anderen niederrheinischen Dorf stehen.“ Der 53 Jahre alte Architekt entwirft dagegen Gebäude, die mit der Umgebung korrespondieren, Elemente aus der Umgebung aufnehmen, um damit zu spielen, etwas Neues zu schaffen und wie ein Künstler und Baumeister die Zukunft vorwegzunehmen.

Aufgewachsen in Schaephuysen, kennt er zum einen die praktische Seite des Bauens, weil er nach seiner Mittleren Reife eine Lehre bei der Schreinerei Küppers in Neukirchen-Vluyn abschloss. Zum anderen hat er sich mit der theoretischen Seite des Bauens befasst. Er hat in Bochum Architektur studiert, um anschließend als Diplom-Ingenieur im Architekturbüro von Kees Christiaanse und ASTOC in Rotterdam und Köln sowie Hamburg zu arbeiten.

Im Architekturbüro von Peter Eisenman in New York lernte er die theoretische Seite der Architektur kennen. Dort erhielt Robert Wetzels seinen Rufnamen Bob, wie er später sein Architekturbüro bob-architektur nennen sollte, das er 1997 in Köln gründete. „Peter Eisenman hat das Holocaustmahnmal am Brandenburger Tor entworfen“, sagt der Architekt. „Wenn ich hineingehe, gerate ich immer tiefer hinein, schliddere hinein in die dunkle deutsche Geschichte.“

In New York hat „Bob“ Wetzels einen besonderen Blick für Räume entwickelt, in Rotterdam sein Talent, Elemente aus der Umgebung aufzunehmen, um damit zu spielen und etwas Neues zu schaffen, was seit der De-Stijl-Bewegung der 1920er Jahre typisch für die Architektur der Niederlande ist. „Räumliche und gestalterische Qualität lässt sich an dem Endprodukt, dem Gebäude oder dem öffentlichen Raum, ablesen“, sagt der Architekt.

So plant er mit seinem fünf- bis zehnköpfigen Team, das im Fernsehturm Colonius in Köln-Ehrenfeld sein Büro hat, oft öffentliche Räume. Zurzeit ist zum Beispiel eine Fahrradstation am Albert-Magnus-Platz in Köln im Bau. Die größte unterirdische Station in Köln auf dem Albertus-Magnus-Platz für 1200 Fahrräder soll aus Sichtbeton entstehen, wie Teile oder dortigen Universität aus Sichtbeton bestehen, aus Beton feinster „Brutalismus“.

Auch der Stadtbalkon im rechtsrheinischen Bonner Stadtteil Beuel stammt aus seiner Feder. Der Balkon ist ein Fachärztehaus, das oben begrünt ist und über eine Treppe zu erreichen ist. Von dort können Besucher seit 2017 auf den Rhein und die Kennedybrücke blicken. Das gesamte Gebäudeensemble ist mit 340 000 kleinen glänzenden Keramikfliesen verziert, weil in den Städten Köln und Bonn in der Nachkriegszeit viele Gebäude eine Außenhaut aus Fliesen erhielten.