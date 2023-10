Weitere Diskussion im Rat Politiker in Rheurdt sind gegen Beitritt zu Naturpark Schwalm-Nette

der Rat in Rheurdt bereits in seiner Sitzung vor den Herbstferien abgestimmt und mehrheitlich beschlossen, sich in einer Stellungnahme gegen einen Beitritt auszusprechen. Die gleiche Entscheidung traf auch der Rat in Kerken. Dabei haben die Politiker in Rheurdt grundsätzlich nichts gegen einen Naturpark, in dem nur Teile dessen Landschaftsschutzgebiete sind. Gleichzeitig wollen sie aber auch Anregungen berücksichtigen, falls es zu einem Beitritt kommen sollte.