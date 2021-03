Alter Netto-Standort : Entwurf für Wohnquartier Hochend in Rheurdt

Entwurf für Wohnquartier Hochend in Rheurdt

Der alte Netto-Markt am Hochend soll abgerissen werden. Foto: Josef Pogorzalek

RHEURDT Ein Investor will im Bereich rund um den ehemaligen Netto-Standort Wohneinheiten errichten.

(sabi) Schöner Wohnen in Rheurdt, so könnte das Motto lauten in Anbetracht der verschiedenen Bauprojekte wie auch städtebaulichen Entwürfe. Im jüngsten Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Klimaschutz und Digitalisierung stellte Helmut Hardt, Planungsbüro Stadtumbau Kevelaer, einen Entwurf vor, wie das Areal rund um den ehemalige Nettostandort im Bereich Hochend aussehen könnte.