Förderung in Rheurdt : Gemeinde stellt weitere 10.000 Euro für den Klimaschutz bereit

Rheurdt Nach kurzer Zeit war das Budget des Förderprogramms für Klimaschutzmaßnahmen komplett ausgeschöpft. Der Rat beriet nun das weitere Vorgehen.

Die Rheurdter scheinen offenbar auf das Förderprogramm für Klimaschutzmaßnahmen nur gewartet zu haben. Obwohl die Gemeinde erst Anfang April diesen Jahres die Richtlinien für die Fördermaßnahmen in Kraft setzte, stellten die Bürgerinnen und Bürger fließig Antrag um Antrag – so dass bereits Anfang Mai das Budget in Höhe von 60.000 Euro komplett ausgeschöpft war. Als die Verwaltung bemerkte, dass das Budget zu Ende gehen würde, gab sie die Ausschöpfung bekannt. In dem kurzen Zeitraum bis zur öffentlichen Bekanntmachung gingen dennoch weitere Anträge ein.