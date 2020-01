Natur in Rheurdt : Pflanzstreifen für Artenvielfalt angelegt

Natur in Rheurdt

Zwischen Kirchwinkel und einstiger Kläranlage in Schaephuysen setzten Mitglieder des Vereins für Artenvielfalt 62 Pflanzen. Sie blühen das ganz Jahr über und sollen Insekten anziehen.

Weil für den Samstagvormittag Dauerregen vorhergesagt worden war, hatte Frank Peifer-Weiß als Sprecher des Vereins zur Förderung Artenvielfalt und des Umweltschutzes Schaephuysen kurzfristig den Pflanztermin auf einen Montag geschoben. So war es trocken, als er sowie Hans-Jakob Wormann, Lambert Holtappels, Frank Hoffmann, Uwe Girndt und Karsten Erxleben 62 Pflanzen setzten.

Diese bilden jetzt zusammen einen L-förmigen Pflanzstreifen auf einer Wiese, die zwischen der einstigen Molkerei, der einstigen Kläranlage und dem zukünftigen Mehrgenerationenspielplatz östlich des Kirchwinkels in Schaephuysen liegt. Dazu kommt eine Rosskastanie, die von Peter Müller, dem Bruder von Frank Peifer Weiß, gezogen wurde.

„Die mehr als 20 verschiedenen Heckenpflanzensorten blühen vom Frühjahr bis zum Herbst“, berichtet Frank Hoffmann. „So locken sie das ganze Jahr Insekten und Vögel an. Die Früchte können von Vögeln verzehrt werden. Die, die herunterfallen, können von Bodenbewohnern weiter verwertet werden.“Die Schaephuysener verließen sich bei der Auswahl der Pflanzen auf Bernhard Jaesch, einem Gartenbaumeister und Imkermeister aus Springe bei Hannover, der als Spezialist für insektenfreundliche und artenreiche Gärten gilt. So stehen in Schaephyusen zum Beispiel Schlehe neben Liguster, Kornelkirsche, echter Mispel, Pfaffenhütchen, spätem Weißdorn und vielen anderen Sorten nebeneinander, um sich zu ergänzen.