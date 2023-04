Tag des Baums in Rheurdt Pflanzentausch und Baumehrung in Schaephuysen

Rheurdt · Zum Tag des Baums stellt der Verein für Gartenkultur und Heimatpflege am Sonntag einen „grünen Zeitzeugen“ in den Mittelpunkt. Am Samstag ist zum zweiten Mal Pflanzentauschbörse am Pfarrheim.

25.04.2023, 17:00 Uhr

Ein Foto von der Pflanzentauschbörse im Jahr 2022. Am Samstag findet die zweite Auflage am Pfarrheim in Schaephuysen statt. Foto: Wronski

Ein „grünes Wochenende“ steht Schaephuysen bevor. Am Samstag, 29. April, gibt es am Pfarrheim St. Hubertus an der Pastoratstraße eine Pflanzentauschbörse, am Sonntag, 30. April, wird aus Anlass des „Tag de Baums“ die Linde vor der Hubertuskirche „geehrt“. Die Pflanzentauschbörse findet von 11 bis 13 Uhr statt. Ausrichter sind der Verein zur Förderung der Artenvielfalt und des Umweltschutzes Schaephuysen und der Verein für Gartenkultur und Heimatpflege Schaephuysen. Zum zweiten Mal nach 2022 können Pflanzen und Ableger aller Art, ob Gemüse oder Blumen, heimische Sträucher (kein Kirschlorbeer) oder samenfestes Saatgut mitgebracht und getauscht werden. „Es wird nur getauscht, nicht verkauft“, betont Alfred Wronski vom Organisationsteam. Die Pflanzen sollen mit Sorteninformationen beschriftet eingetopft mitgebracht werden. Landespflegerin Inge Michels hilft bei der Bestimmung unbekannter Sorten und gibt Tipps zu Pflege und Anbau. Einen Tag nach der Börse, am 30. April, begeht der Verein für Gartenkultur und Heimatpflege den Tag des Baums. Seit 1982 pflanzt der Verein zu diesem Anlass jedes Jahr einen Baum im Gemeindegebiet. „Durch diese Aktion soll die Bedeutung des Waldes und der Natur für den Menschen im Bewusstsein gehalten werden“, so die Vereinsvorsitzende Claudia Koschare. Erstmals möchte der Verein keinen Baum pflanzen, sondern einen „ehren“. Dabei geht es um die 70 Jahre alte Linde an der Hubertuskirche. Nach der Sonntagsmesse, gegen 11.45 Uhr, soll dieser „grüne Zeitzeuge“ im Mittelpunkt stehen. Der Marine-Spielmannszug sorgt für einen musikalischen Rahmen. Den historischen Hintergrund erläutert Theo Mäschig, ehemaliger Gemeindearchivar und Fachmann für die Ortsgeschichte von Rheurdt und Schaephuysen. Der Verein für Gartenkultur und Heimatpflege begeht 2023 sein 75-jähriges Bestehen. Die Baumehrung sei als Auftaktveranstaltung zum Jubiläumsjahr geplant.

(pogo)