Brauchtum : Rheurdter feiern ihre Pfingstkirmes

Auch wenn im vergangenen Jahr die Kirmes nicht stattfand, wurde die Festkette an Volker Berendes (Mitte) übergeben. Foto: Steffen Geiling

Rheurdt Die Feierlichkeiten zum langen Pfingstwochenende im Ökodorf starten am Freitag mit einem Festakt zum 25-jährigen Bestehen der Vereinsgemeinschaft.

In Rheurdt laufen die Vorbereitungen für die Pfingstkirmes auf Hochtouren. Zu den Glanzpunkten gehören der Festakt zum 25-jährigen Bestehen der Vereinsgemeinschaft und die feierliche Übergabe der Festkette an Sabine Horster und ihre Gitarrengruppe. Los geht es am Freitag, 3. Juni, mit dem Festakt, 19 Uhr, im Festzelt, das in diesem Jahr parallel zum Gelände Am Hallenbad aufgebaut ist. Um 20 Uhr steigt mit DJ Philipp die Jubiläumsparty.

Der Samstag, 4. Juni, gehört den Schützen. Die St.-Nikolaus-Bruderschaft tritt um 14.30 Uhr vor dem Festzelt an, holt zunächst den Hofstaat ab und um 16.35 Uhr die St.-Johannes-Bruderschaft Kengen. Gemeinsam wird der Gefallenen mit Kranzniederlegung am Ehrenmal gedacht. Nach dem Festgottesdienst in der Pfarrkirche, dem traditionellen Fahnenschwenken folgt um 18.45 Uhr der Einmarsch ins Festzelt mit anschließender Schützenparty und der Band City Sound.

Die Festkettenübergabe als Höhepunkt am Pfingstsonntag beginnt mit dem Antreten der Gitarrengruppe mit dem Spielmannszug Rheurdt um 16.20 Uhr am Festzelt. Die St.-Nikolaus-Bruderschaft startet ab Heiligenhäuschen Burgweg. Um 16.30 Uhr stellen sich die Vereine im Burgerpark auf, um 16.45 Uhr überreicht Bürgermeister Dirk Ketelaers die Festkette an Sabine Horster und ihre Gitarrengruppe.

Der anschließende Festumzug durch Rheurdt endet im Burgerpark, wo ein Rahmenprogramm mit Fahnenschwenken und Parade vor der Kirche stattfindet. Um 20 Uhr steigt der Ball der Festkettenträgerin im Festzelt. Die Band City Sound sorgt wieder für die Musik.