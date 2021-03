Holz und Stockbrot-Zutaten im Jutebeutel : Rheurdter Pfadfinder verkaufen „Osterfeuer to go“

Rheurdt Im vergangenen Jahr organisierte der Pfadfinderstamm St. Nikolaus ein Online-Osterfeuer, diesmal bietet er Anzündholz, Stockbrot-Zutaten, bunte Eier und Getränke im Jutebeutel zum Kauf an. Der Erlös der Aktion geht an die Jugendarbeit des Stammes.

Ein großes, öffentliches Osterfeuer, das ist in diesem Jahr erneut nicht drin, in Rheurdt genausowenig wie andernorts. Die Rheurdter Pfadfinder sind es, die im Burgerpark am Ostersonntag normalerweise das Feuer entzünden und für Würstchen, Stockbrot und Getränke sorgen. Um auf das Erlebnis trotz Corona nicht ganz verzichten zu müssen, organisierte der Pfadfinderstamm im vergangenen Jahr ein „Online-Osterfeuer“. Und in diesem Jahr? „Online ist inzwischen ein bisschen ausgelutscht“, sagt Maurice Büchner vom Stammesvorstand. Stattdessen bieten die Pfadinfder diesmal ein „Osterfeuer to go“ an, das man im Internet bestellen kann.