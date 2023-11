Auszeichnung in Rheurdt-Schaephuysen Pfadfinder gewinnen Klimaschutzpreis von Westenergie

Auf dem Sportplatz in Schaephuysen wurde der Westenergie Klimaschutzpreis verliehen. Der erste Platz ging an die Pfadfinder unter Leiterin Regine Luge (5.von links), der zweite Platz ging an Claudia Koschare (3.von links) und Theo Barz (2.von links). Übergeben hat die Urkunden Frithjof Gerstner von Westenergie (links).

Foto: Lena Steffens