Vierter Advent in Rheurdt : Pfadfinder geben das Friedenslicht weiter

Rheurdt Auch wenn die Rheurdter Pfadfinder gerade keine Gruppenstunden abhalten können, sind sie in der Weihnachtszeit sehr aktiv und bieten eine Reihe von Aktionen an, um trotz Corona für Weihnachtsstimmung zu sorgen.

„Wir versuchen in dem Rahmen, was gerade möglich ist, nicht in Vergessenheit zu geraten“, so Maurice Büchner vom Vorstand. Eine Aktion ist das „Adventsfenster“. Dabei sind die Rheurdter aufgerufen, ihre Fenster weihnachtlich zu schmücken. Die Adresse, wo das „Adventsfenster“ zu finden ist, schickt man per Mail an adventsfenster@dpsg-rheurdt.de. Alle aktuell gemeldeten Fenster sieht man auf einer Karte (googlemaps) unter: https://bit.ly/376YZ1B. Die Adventsfenster sollen bis zum 24. Dezember täglich von 16.30 bis 21 Uhr leuchten und dazu einladen, bei einem Spaziergang den Advent aber auch den Ort neu zu entdecken.

Am kommenden Sonntag, 20. Dezember, laden die Pfadfinder dazu ein, sich das Friedenslicht abzuholen. Das Friedenslicht wird bereits seit 1986 in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündet. Seit über 25 Jahren wandert das Licht über Wien in die verschiedenen Länder Europas und weltweit. Nach Deutschland holen es die evangelischen und katholischen Pfadfinder. Das Friedenslicht verbindet auf seinem mehr als 3000 Kilometer langen Weg nach Deutschland viele Nationen und Religionen miteinander. Auch wenn es dieses Jahr nicht möglich ist, das Friedenslicht in einem großen Aussendungsgottesdienst im Xantener Dom gemeinsam abzuholen, möchten die Rheurdter Pfadfinder das Licht weitergeben. Am vierten Advent in der Zeit von 12 bis 15 Uhr kann man sich das Licht vor der St. Nikolaus Kirche in Rheurdt abholen. „Die Übergabe wird natürlich kontaktlos erfolgen. Die Leuten sollten eine Laterne oder Ähnliches mitbringen, die mit einer Stundenkerze entzündet werden kann“, so Büchner. Zur gleichen Zeit wird am Sonntag ein Tannenbaum mitsamt Wurzelwerk am „Pfadfinder-Schaufenster“ auf der Rathausstraße 23 gegen eine Spende versteigert. Dieser steht seit dem Nikolaustag in einem Topf vor dem Pfarrheim auf der Kirchstraße in Rheurdt. Dieses Jahr soll er sein erstes Weihnachtsfest als Weihnachtsbaum erleben und viele weitere können folgen. Um an der Versteigerung teilzunehmen, muss ein Umschlag mit einer beliebigen Geldspende bestückt und mit einer Kontakt-Telefonnummer versehen werden. Alle Spenden gehen zu 100 Prozent an die Pfarr-Caritas der Kirchengemeinde St. Martinus.