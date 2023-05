Radpilger aus Rheurdt Auf geht’s nach Santiago de Compostela!

Die Räder sind gesattelt, die Taschen gepackt, die Tour in allen Details geplant. Acht Rheurdter machen sich als Fahrradpilger auf den Weg nach Santiango de Compostela. Zum ersten Mal. Ein reicher Erfahrungsschatz begleitet sie. „Wir haben schon verschiedene Pilgerradtouren unternommen, so nach Altötting oder Banneux“, sagt Dietmar Schäfers. Gut 2500 Kilometer liegen von den acht Pilgern, die am Sonntag nach dem Frühstück bei Peter Hoyer in die Pedalen treten werden.