Kirche in Rheurdt Pastor Peter Meyer geht in den Ruhestand

Am 20. Januar ist Pastor Peter Meyer 70 Jahre alt geworden. Damit tritt er ab sofort in den Ruhestand ein. Felix Genn, Bischof von Münster, hat dem Wunsch von Pfarrer Meyer entsprochen, ihn aus dem Amt als Pfarrer der Gemeinde St. Martinus in Rheurdt zu entpflichten. Für Meyer wird sich damit erst mal nicht viel ändern, denn er wird weiterhin Exerzitien geben und Vorträge halten. Das kann er nun mit größerer Ruhe tun, da er der Gemeinde St. Martinus und dem Dekanat nicht mehr verpflichtet ist.