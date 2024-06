Antrag der CDU-Fraktion im Ausschuss Rheurdter Ortskern soll einheitliche Wegegestaltung erhalten

Die Pflastersteine in der Mitte des Weges sind grau, an den Seiten anthrazit. Kurze Wege, die zum Beispiel zu Eingangstüren verlaufen, sind mit roten Steinen gepflastert. So sieht die Fläche zwischen der Aldekerker Straße und der Kirche St. Nikolaus aus. Im Herbst 2022 wurden dort neue Pflastersteine verlegt, als das Rheurdter Feuerwehrgerätehaus fertiggestellt wurde. Künftig sollen alle Wege im Rheurdter Ortskern so aussehen, wenn es nach der CDU-Fraktion geht. Denn die hat einen Antrag gestellt, diese Pflasterung zu übernehmen, wenn im Ortskern in den kommenden Jahren Straßen und Wege neu angelegt oder umgestaltet werden.