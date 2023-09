Einblick in lokale Kunst erhalten „Rheurdt OpenArt“ lädt wieder in Ateliers ein

Volker Atrops lädt zu „Hits&Misses“ auf die Feldstraße 12 ein. „In meiner kleinen Ausstellung blicke ich auf 40 Jahre zurück“, sagt er, der über diese Zeitspanne Exponate zeigt. „Wir haben bei der mittlerweile vierten Ausstellung „Rheurdt OpenArt“ an acht Standorten Kunst komprimiert. Die Wege zu den Stationen sind kürzer und liegen auf einer Linie“, so Atrops. Dekoration, Kunst, Professionalität und Hobby präsentieren sich gleichwertig an den Kunststationen. Empfohlen wird die Radtour. Die Strecke ist rund sieben Kilometer lang. Alle Ausstellungsorte sind mit auffälligen pinken Hinweisschildern markiert. Entschlossen hat sich die Rheurdter Künstlergemeinschaft zu einer gemeinsamen Sonderausstellung beim Martinsmarkt, 12. November, in der St. Nikolauskirche.