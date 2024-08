Künstler öffnen ihre Ateliers Das ist neu bei Rheurdt Open Art 2024

Am Samstag, 21. September, und Sonntag, 22. September, findet wieder die Rheurdt Open Art in dem Ökodorf statt. Dabei öffnen Künstlerinnen und Künstler an beiden Tagen je von 11 bis 17 Uhr ihre Ateliers für Gäste. Das altbekannte Format hat sich besonders im vergangenen Jahr etabliert und ist bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein festgelegter Termin geworden. 14 Kreative in Kunst, Schmuck und Floralem zeigen in ihren Räumlichkeiten, was sie geschaffen haben. Die neun Standorte schlängeln sich wieder durch Rheurdt und laden zu einer schönen, etwa sieben Kilometer langen Radtour ein. Die Standorte werden durch pinke Pfeile angezeigt.