Politik im Ökodorf Rheurdt will regionalen Naturstrom einführen

„Die beste Energie für unsere Heimat kommt aus unserer Heimat“ – so lautet ein Slogan der Marke Naturstrom Abensberg in Bayern. An 25 Punkten wird in der Kleinstadt Abensberg Strom erzeugt, vor allem auf Dächern von städtischen Gebäuden. Zudem speisen eine Kläranlage und ein Sonnenfeld mit Fotovoltaikanlage den Naturstrom ein.