Beschluss im Ausschuss für Gemeindeentwicklung in Rheurdt Neufelder Wochenendhäuser sollen bleiben

Das Wochenendplatzgebiet „Am Hoschenhof“ schließt sich mit toller Landschaft der Kuhle am Parsick an. Rund 200 Wochenendhäuser stehen dort an der Grenze der Gemeinde Rheurdt zu Neukirchen-Vluyn. „Die meisten Häuser sind dauerhaft bewohnt“, sagte Halime Alkan, Fachbereichsleiterin fürs Bauen und Planen, kürzlich im Ausschuss für Gemeindeentwicklung. „Die Platzstruktur ist ohne bauordnungsrechtliche Genehmigungen entstanden.“