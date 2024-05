Kirche in Rheurdt Neues Kreuz an der Finkenberger Kapelle eingesegnet

Am 30. April 2025 lädt die Bruderschaft zu einem Tanz in den Mai ins Festzelt ein, das in der Nähe der einstigen Gaststätte Bodden in Saelhuysen aufgebaut wird. Es folgen eine Schützenparty und ein Königsgalaball, bevor das Jubiläumsfest am 5. Mai 2025 mit einem Schützenumzug durch Saelhuysen und Finkenberg endet.