Naturschutz in Rheurdt : Neuer ökologischer Mittelpunkt für „Schopes“

An der Eichen-/Ecke Buchstraße soll die Insektenwiese entstehen. Foto: Vfguh

Rheurdt Die Anwohner der Baumsiedlung wollen eine Verkehrsinsel aufwerten und dort einen ökologischen und kommunikativen Treffpunkt für Schaephuysen errichten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Bewohner der seit 1967 entstandenen Baumsiedlung in Schaephuysen haben schon das ein oder andere Mal gemeinsame Sache gemacht. Bislang haben sich zum Beispiel einige Anwohner bereits freiwillig – aber „inkognito“ – um die Hecken und Sträucher der Siedlung gekümmert. Nun soll mit einer neuen Aktion weiter an der Aufwertung der Siedlungsgemeinschaft und damit auch an der Aufwertung von „Schopes“ gearbeitet werden. Ort des Geschehens ist die Verkehrsinsel an der Ecke Eichen-/ Buchenstraße.

Das Team möchte hier einen ökologischen und kommunikativen Treffpunkt entstehen lassen und gleichzeitig ein weiterer Anlaufpunkt für das Projekt „Die wilden Bienen von Schaephuysen“ werden. Die Begrünung rund um die dort stehende Eiche und Rotbuche soll dazu insektenfreundlich angelegt werden. Eine Insektenwiese soll im Rahmen der kommunalen Umorientierung des öffentlichen Grüns durch die Gemeinde eingebracht werden. So erhält die dortige Sitzgruppe einen ökologischen Rahmen. Das Holz für die restaurierte Sitzecke wurde vom Verein für Gartenkultur und Heimatpflege (VfGuH) gesponsert. Dieser wird im Sommer hier dann auch eine Bienenlehrtafel aufstellen, für die die Kita St. Hubertus bereits die Patenschaft übernommen hat. Initiiert durch den VfGuH wird die ganze Aktion thematisch in die Weiterführung des Wandelwegkonzeptes eingebunden. Die fachliche Entwicklung liegt in den bewährten Händen des Verbandes „Artenschutz in Franken“, der mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Postcode Lotterie, die Realisierung des Projektes begleitet.