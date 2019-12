Heimat in Rheurdt : Neuer Heimatkalender für das Klever Land

Der Kreis unterstützt die Herausgabe.

Ein „gutes Stück Tradition“ ist der „Kalender für das Klever Land“, der in diesem Jahr bereits zum 70. Mal erscheint. Zahlreiche Beiträge von heimatverbundenen Autoren handeln von historischen Geschichten aus dem Klever Land. Vom Kupferstich mit dem Porträt der Anna von Kleve, von einem besonderen Messgewand aus Alt-Kalkar und der alten evangelischen Kirche in Goch bis zum Karneval in den Nachkriegsjahren reicht die Palette des Gebotenen. 208 Seiten stark ist der „Kalender auf das Jahr 2020“, herausgegeben vom Mercator-Verlag, der auch – passend zur 70. Ausgabe – Fotos aus der Zeit vor 70 Jahren zeigt.

Der Kalender beginnt mit einem illustrierten Beitrag von Wiltrud Schnütgen über die hierzulande noch recht unbekannten Gebrüder Limburg und ihren Onkel Johan Maelwael. Wilhelm Diedenhofen beschreibt einen Kupferstich aus dem 18. Jahrhundert mit dem Porträt der Anna von Kleve. Das neue Redaktionsmitglied Barbara Mühlenhoff widmet sich der Kalkarer Familie Neuhaus, deren Verwandten zeitweise in Russland lebten und sich mit einem regen Briefwechsel auf dem Laufenden hielten. Hermann Opgen-Rhein beschreibt, wie die St.-Georgs-Kirche in Haldern entstand. Dieter Bullack stellt die geschichtliche Entwicklung der 450 Jahre alten evangelischen Kirche in Goch dar. Bert Thissen beleuchtet anhand der Bücher des Gustav von Velsen (1806–1873) in der Bibliothek des Stadtarchivs Kleve das klevische Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert. Auch Natur und Landschaft findet sich im Kalender wieder: Ekkehard Foerster macht Anmerkungen zur Araukarie im Klever Amphitheater, und Helmut Berghaus zeigt Bilder vom niederrheinischen Kartoffelverkauf. Annette Wozny-Koepp lieferte eine schöne Fotostrecke zum Thema „Wasser am Niederrhein.“