VfGuH Schaephuysen : Neue Wegstation informiert über Störchin Lucie

Rheurdt Eine neue Station am Wandelweg der Artenvielfalt beschäftigt sich mit dem Thema Zugvögel. Auch der beliebten Storchendame Lucie wurde eine Informationstafel gewidmet.

Auf einem weiteren Stück des Wandelweges ist nun eine neue „tierisch gute“ Station entstanden. Tafeln am Wegesrand informieren jetzt über die Storchendame Lucie. Sie ist bereits seit 2013 ein gern gesehener Gast in Schaephuysen. Schon damals war die Begeisterung über den Besuch der Weißstörchin groß, und so wurde noch im gleichen Jahr ein Nest aufgestellt: Der Stromversorger Westnetz ließ einen Metallkorb auf einem zwölf Meter hohen Holzmast installieren. Im Jahr 2020 wurde die stählernde Nestauflage vom VfGuH durch einen speziell angefertigten Weidenkorb ersetzt. Blickt man an den Informationstafeln vorbei, kann man Lucies neugestaltetes Storchennest zwischen Regenrückhaltebecken und Renaturierungsgelände der Lineg sehen.