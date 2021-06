Diskussion in Rheurdt : Neue Turnhalle soll am Kornweg entstehen

Die Turnhalle in Schaephuysen ist in die Jahre gekommen. Eine neue Halle ist im Gespräch. Foto: Steffen Geiling, Gemeinde Rheurdt

Rheurdt Das Planungsbüro BHO sieht Synergien zur alten Schule mit Gesundheitszentrum und Café. Die Entscheidung der Politik steht aber noch aus.

Der Kornweg bleibt Standort der Turnhalle in Schaephuysen. Die zukünftige Halle, die groß genug für den Wettkampfsport sein soll, zum Beispiel für Meisterschaftsspiele im Faustball, könnte östlich der heutigen errichtet werden. Zu diesem Ergebnis kommt Lukas Stellmann in einer Standortanalyse. Der Geschäftsführer des Büros Berkhöfel Objektplanung GmbH stellte im Ausschuss für Schule, Bildung, Kultur und Sport diese Analyse vor. „Es gibt Synergieeffekt mit der einstigen Grundschule, zum Beispiel mit der Praxis für Physiotherapie und dem Postcafé“, betonte der Architekt bei der Sitzung in der heutigen Sporthalle.

Stellmann hob die Vorteile des neuen alten Standorts hervor. Die Fläche liege nahe an der Kornstraße, nicht weit entfernt von Dorfkern und Feuerwehr. Sie sei mit 13.300 Quadratmetern ausreichend groß, um eine Einfeld- oder eine Zweifeldhalle mit 840 beziehungsweise 1680 Quadratmetern zu errichten. Rechnerisch 23 Stellplätze für Autos und noch einmal so viele für Fahrräder ließen sich leicht unterbringen.

Info Diese Möglichkeiten wurden verworfen Neben dem Standort am Kornweg gibt es drei weitere, die für eine neue Sporthalle in Schaephuysen ins Auge gefasst wurden. Gewerbegebiet Einer der möglichen Standorte befindet sich im Gewerbegebiet Schaephuysen, An den Pannenkaulen. Allerdings sei die dortige Fläche derzeit als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen und würde als Gewerbefläche verloren gehen, sagte Lukas Stellmann. Weitere Nachteile: Das Areal liege sie nicht so nah am Dorfzentrum und gehöre nicht der Gemeinde. Sportplatz Ein denkbarer Standort war der Sportplatz in Schaephuysen. Doch dieser soll den Pfadfinder zur Verfügung gestellt werden, die sich dorthin verlagern wollten. Rheurdter Straße Das Büro BHO hatte außerdem einen Standort an der Rheurdter Straße am Ortausgang von Schaephuysen untersucht. Dieser ließe sich aber nur realisieren, wenn der Flächennutzungsplan geändert würde. Das würde dauern, zumal die Fläche nicht der Gemeinde gehört. Außerdem wäre dieser Standort weit vom Ortskern entfernt.

Der Gemeindesportverband habe Ende Mai den Bedarf der Sportvereine abgefragt. „Dieser Fragebogen ist noch in der Auswertung“, sagte der BHO-Geschäftsführer. Die Fläche sei Eigentum der Gemeinde und im Flächennutzungsplan als Fläche für Gemeindebedarf und auf dem östlichen Teil, auf dem einmal eine Gärtnerei gestanden habe, als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen.

Als Nachteil der Fläche wies Lukas Stellmann auf die Hanglage hin, die das Bauen teurer mache als auf einer Eben. Außerdem schloss er eine Schadstoffbelastung, die noch nicht untersucht sein, nicht aus, wenn die heutige Halle abgerissen werde. Zu den Baukosten einer neuen Halle wollte er sich nicht äußern, auch nicht zur Schätzung, eine Einfeldhalle würde in der Größenordnung von 2,5 Millionen Euro liegen und eine Zweifeldhalle in der Größenordnung von vier Millionen Euro liegen. „Die Baukosten steigen zurzeit stark an“, blickte Stellmann in die nähere Zukunft. „Eine Prognose ist nicht möglich.“

Das Büro BHO aus Bedburg-Hau gilt als eines, das Bauzeiten und Baukosten genau abschätzt. Es hat sich darauf spezialisiert hat, am Niederrhein Hallen und Gebäude für den Sport zu planen und den Bau zu begleiten. Das zeigen beispielhaft zwei große Projekte, die zurzeit laufen: das neue Vereinsgebäude an der zentralen Sportanlage in Neukirchen-Vluyn und das Haus des Sports in Rheurdt.

Lukas Stellmann ging im Ausschuss von eineinhalb Jahren Bauzeit aus. Deshalb schlug er vor, die neue Halle neben der alten zu errichten. Diese könnte und dann abgerissen werden.

CDU, SPD, FDP und ein Mitglied der Grünen entschieden, die Frage nach dem Standort bis zur Ratssitzung am 28. Juni zu vertagen, wenn ein erstes Ergebnis zur Befragung vorliegt. Drei Mitglieder der Grünen und die beiden WIR-Vertreter sprachen sich dafür aus, nicht zu vertagen.