Artenschutz in Rheurdt : Insektenstele bereichert das Gärtchen am Rathaus

Rheurdt Im Garten vom Rheurdter Rathaus stellten die Mitglieder des Vereins zur Förderung der Artenvielfalt und des Umweltschutzes eine weitere Stele auf. Eine Anerkennung für die Anlage des Rückhaltebeckens der Gemeinde mit insektenfreundlicher Pflanzenwelt.

Es ist die Stele mit der Nummer sieben, die mit vereinten Kräften aufgestellt wurde und damit das Bemühen der Gemeinde in Sachen Natur- und Umweltschutz würdigt. „Zum einen, weil die Gemeinde das Rückhaltebecken als vielversprechenden Ort angelegt hat und für unterschiedliche Blühpflanzen gesorgt hat. Zum anderen, weil am Rathaus zusätzlich ein insektenfreundlicher Bereich entstanden ist“, so Frank Hoffmann, der zusammen mit Carsten Erxleben zum Spaten griff. „Wir freuen uns über die Insektenstele, die ein guter Beitrag für die Artenvielfalt und Biodiversität ist“, so Ralf Spengel, Kämmerer der Gemeinde.

„Wir dürfen in unserem Bemühen nicht nachlassen. Auch die Insektenwelt braucht Zuverlässigkeit“, so Hoffmann. Die Stele am Rathaus sei eine Erinnerung für jeden Besucher und die Verwaltung, sich weiterhin intensiv um die Themen Natur, Umweltschutz und den Erhalt der Artenvielfalt zu kümmern. Auf die Pflanzenwelt, die nach Empfehlung der Nabu-Ortsgruppe angelegt wurde, kommt es an.„Es geht nicht darum, einen einjährigen Blühstreifen auszusäen. Es müssen mehrjährige Pflanzen sein, denn gerade in der Insektenwelt gibt es Spezialisten. Die typische Pflanzenwelt der so genanten Bauerngärten, wie sie am Rathaus blüht, ist dafür ein gutes Beispiel“, so Hoffmann.