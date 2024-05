Diskussion um Geflüchtete in Rheurdt Neue Flüchtlingsunterkunft am Gewerbegebiet geplant

Von den 223 geflüchteten Menschen, die in Rheurdt leben, wohnen zurzeit 205 in Rheurdt, 15 in Schaephuysen und drei in Kengen. Bis Ende des Jahres wird sich diese Verteilung allerdings verändern, weil in Schaephuysen eine neue Flüchtlingsunterkunft entstehen soll. Sie soll auf einer Fläche von 1200 Quadratmetern errichtet werden, die zwischen dem Gewerbegebiet „In den Pannenkaulen“ und dem Wohngebiet „Im Alten Garten“ liegt. Am 28. Mai hatte die Gemeindeverwaltung in die Aula der Martinusschule eingeladen, um das Vorhaben vorzustellen.