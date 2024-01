Nachhaltigkeit im Ökodorf Naturmarkt und Trödelmarkt in Rheurdt fallen auf einen Tag

Bereits zwei Trödelmärkte haben in Schaephuysen am Heimatmuseum des Vereins für Gartenkultur und Heimatpflege Schaephuysen (VfGuH) stattgefunden. Der Verein betrat damit Neuland. Dieser kleine Trödelmarkt ist nicht mit den großen in den Städten wie Krefeld oder Moers zu vergleichen, sondern sehr beschaulich und familiär.