Naturmarkt Schaephuysen : Genuss, Handwerk und Kunst

Der Naturmarkt auf dem Schaephuysener Marktplatz ist ein beliebter Treffpunkt für die ganze Familie. Foto: Wronski Foto: Wronski

Rheurdt Der Naturmarkt in Schaephuysen findet am Sonntag wieder statt und präsentiert sich mit 50 Ausstellern größer denn je. Alfred Wronski vom Verein zur Förderung der Artenvielfalt und des Umweltschutzes gibt einen Überblick.

Am kommenden Sonntag, 3. April, findet der Naturmarkt auf dem Marktplatz in Schaephuysen bereits zum neunten Mal statt. In der Zeit von 11 bis 18 Uhr wird in diesem Jahr ein besonders umfangreiches Programm geboten, die Zahl der Ausstellern sei größer als in den Vorjahren, berichtet Alfred Wronski vom Verein zur Förderung der Artenvielfalt und des Umweltschutzes Schaephuysen, der diese Veranstaltung ausrichtet. Weit mehr als 50 Aussteller laden zum Stöbern ein und bieten vielfältige Informationen. „Einer der Höhepunkte in diesem Jahr sind sicherlich die zauberhaft verblüffenden Tricks, mit denen Zauberer Tobias während des Tages immer wieder das Publikum beeindrucken und im Wortsinn charmant verzaubern wird“, so Wronski. Barbara Kopal wird immer wieder mit Liedern auf der Gitarre unterhalten und zum Mitsingen animieren.

Passend zur Jahreszeit wird das Thema Garten ausführlich an mehreren Ständen mit Frühlingspflanzen, Stauden und Kräutern präsentiert. Außerdem gibt es fachliches Wissen rund um Nutzpflanzentradition und Naturgarten. Gewässerschutz wird am Stand der Lineg erklärt, und die Gemeinde Rheurdt informiert gemeinsam mit der Enni aus Moers über die Möglichkeiten von Photovoltaik und weiteren alternativen Energien. Weiterführendes zu natürlichen Energien erfahren Interessierte auch am Stand von „Lichtblick“.

Info Artenvielfalt und Umweltschutz Verein Der Verein zur Förderung der Artenvielfalt und des Umweltschutzes in Schaephuysen gründete sich im Jahr 2019. Eine eigene Imker-Abteilung wurde 2020, also ein Jahr nach der Vereinsgründung, ins Leben gerufen. artenvielfalt.nrw/

„Natürlich sind auch wieder zahlreiche Stände mit Kunsthandwerk vertreten. Holzarbeiten, Filzkunst, Malerei, Handarbeiten und österliche Dekoration wird in großer Vielfalt geboten. Nicht nur das Auge wird sich an der bunten Vielfalt erfreuen“, verspricht Wronski. So wird zum Beispiel die Sonsbeckerin Margret Schiffer ihre Flechtkunst präsentieren und gern auch kleine Reparaturen ausführen. Dazu kommt ein kulinarisches Angebot: Ziegenfrischkäse, Schinken und Wurst vom Schaf, Trockenfrüchte und Kräutermischunge und süße Köstlichkeiten lassen keine Wünsche offen.