Verein zur Förderung der Artenvielfalt und des Umweltschutzes : Der Naturmarkt Schaephuysen feiert sein Comeback

Wegen Corona musste der Naturmarkt lange pausieren, am 3. Oktober findet die beleibte Veranstaltung wieder statt. Foto: Wrosnki

Rheurdt Nach langer Zeit der Unwägbarkeit hat sich der Verein zur Förderung der Artenvielfalt und des Umweltschutzes Schaephuysen recht kurzfristig entschlossen, im Frühherbst wieder den beliebten Naturmarkt zu veranstalten.

Die Gemeinde Rheurdt stellt das neue E-Fahrzeug des Bauhofs vor und informiert über die Vorbereitungen, Fair-Trade-Gemeinde zu werden. Die Lineg kommt mit ihrer rollenden Wasserschule und wird außerdem Fachleute vor Ort haben, die über Themen wie Wasserwirtschaft und auch Hochwasserschutz informieren. Der veranstaltende Verein informiert über seine Arbeit und lädt zu Gesprächen ein. Die Cafeteria des Vereins für Gartenkultur und Heimatpflege lockt mit selbstgebackenem Kuchen und duftendem Kaffee. Auch sonst wird für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher bestens gesorgt. Und für das Auge und die Seele gibt es viele einladende Stände, an denen Kunsthandwerk, Florales und Genuss- und Geistvolles angeboten wird. Auch ist die Pflanzentauschbörse wieder aktiv. Wer Pflanzen vorher abgeben möchte kann sie, entsprechend eingetopft und beschriftet, einfach vor die Türe an der Buchenstraße 23 in Schaephuysen abstellen. Die Veranstalter versuchen auch, mit einem mobilen Impfteam die Schutzimpfung gegen Corona anzubieten, allerdings ist noch unklar, ob sich das auch tatsächlich realisieren lässt.