Wählerinitiative Rheurdt : Müll sammlen bei der Wahlkreiswanderung

Rheurdt „WIR für ein sauberes Dorf“ so lautete das Motto der Wahlkreiswanderung der Wählerinitiative Rheurdt WIR. Auch die Landratskandidaten Peter Driessen und Guido Winkmann ließen sich blicken.

Bei warmer aber trockener Witterung wanderten Mitglieder der Wählerintitative in neun Stunden 25 Kilometer quer durch das ganze Dorf – durch alle Ortsteile und Wahlbezirke. Dabei sammelten sie all den Müll ein, den viele Menschen unterwegs „vergessen“ haben. Auf der gesamten Strecke gab es an zehn Treffpunkten Stopps, an denen die Mitglieder den interessierten Bürgern Rede und Antwort standen. Hierbei wurden die WIR-Mitglieder von den Passanten auf Mängel aufmerksam gemacht, die die Menschen im Dorf beschäftigen.