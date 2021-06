Konzert in Rheurdt : „Silpro“ plant ein Sommerkonzert in Schaephuysen

Rheurdt Es werden noch Sängerinnen und Sänger gesucht. Chorerfahrung ist dabei nicht erforderlich, der Spaß steht im Vordergrund. Geprobt wird einmal wöchentlich in den Sommerferien.

Nach wie vor ist die Silvestermesse immer noch der Fixpunkt im Jahr. „Auf Anfrage haben wir in diesem Jahr die Erstkommunion und die Fronleichnams-Station in Schaephuysen mitgestaltet“, berichtet Barbara Kopal. Als nächstes ist ein Mitmachkonzert im Sommer vor dem Pfarrheim in Schaepuysen geplant. Dieses soll am Sonntag, 29. August, um 17 Uhr statt finden.