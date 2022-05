Gemeinde lässt Konzept erstellen : Mindestens 6,1 Millionen Euro für den Straßenbau in Rheurdt

Mindestens 6,1 Millionen Euro für den Straßenbau in Rheurdt

Die Rathausstraße in Rheurdt. Foto: pogo Foto: Josef Pogorzalek

Rheurdt Die Gemeinde lässt ein Straßen- und Wegenetzkonzept erstellen. In den 2020er und 2030er Jahren muss sie massiv investieren.

Das Ökodorf könnte auf seinen Straßen einen Marathon ausrichten. Die Straßen innerorts sowie die großen Durchgangsstraßen außerorts sind etwas über 42 Kilometer lang. Davon sind 27 Kilometer asphaltiert und 15 gepflastert oder geschottert. „Das Straßennetz befindet sich in einem typischen Zustand, wie das Netz anderer Kommunen“, sagt Bernd Mende. Knapp zehn Prozent, vier Kilometer, seien in sehr gutem Zustand, gut zehn Prozent, 4,7 Kilometer, in mangelhaften Zustand.