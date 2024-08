Oldtimer-Schrauber-Stammtisch in Schaephuysen Mercedes-Pagode zieht alle Blicke auf sich

Info

Alte Autos Der nächste Oldtimer-Schrauber-Stammtisch findet am 3. September im Hof der Gaststätte Hauser, Tönisberger Straße 1 bis 3, in Schaephuysen statt. Die Stammtischmitglieder treffen sich ab 19 Uhr, bei schönem Wetter draußen am Grill. Auch Gäste sind willkommen, die nicht unbedingt Autos von Mercedes Benz aus den 1960er- und 1970er-Jahren lieben.

Übernächstes Treffen In ungeraden Monaten treffen sich die Mitglieder des Stammtisches am ersten Dienstag im Monat, in geraden am ersten Freitag, wenn nicht ein Feiertag dazwischenkommt. So findet das übernächste Treffen am 11. Oktober statt.

Kontakt Die Telefonnummer der Gaststätte lautet 02845 6202, die Mail-Adresse ist gaststaette-hauser@t-online.de.