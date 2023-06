Vorzeigeprojekt in Schaepuysen Mehrgenerationenplatz kommt nicht

„Wie fühlen Sie sich selbst, wenn Sie an den Mehrgenerationenplatz denken? Was meinen Sie, wie die Bürger in Schaephuysen sich fühlen, wenn sie an den Mehrgenerationenplatz denken?“ Hans-Jakob Wormann stellte zwei Fragen, als am letzten Donnerstag im Mai der Ausschuss für Gemeindeentwicklung begann. Der Schaephuysener erinnerte an eine Bürgerversammlung im Jahr 2016, als der Platz vorgestellt wurde, der ein Spiel- und Bewegungspark für Jung und Alt werden sollte. „Ich habe selber zehn Jahre dem Gemeinderat angehört und war im Ausschuss für Gemeindeentwicklung“, sagte er, um emotional hinzuzufügen: „Ich bin fassungslos, wie langsam es vorangeht. Mehrfach wurde gesagt, es würde bald losgehen. Jetzt soll es eine abgespeckte Variante geben. Die Jungens verlieren den Mut.“ Doch Wormanns Worte halfen nichts: Der Rat hat in seiner Sitzung am ersten Montag im Juni beschlossen, die Planungen für den Mehrgenerationenplatz einzustellen.