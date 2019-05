Unsere Woche : Mehr Sachlichkeit, bitte!

Moers Wenn ich verunglücke – und im Auto eingeklemmt bin, wünsche ich mir eine Feuerwehr, die schnell kommt, mich rasch befreit, feststellt, wie schwer meine Verletzungen sind und mich sicher und so schnell wie möglich in ein Krankenhaus bringt.

Die Feuerwehr löscht Brände und rettet Leben. Warum stehen die ehrenamtlichen Helfer in Neukirchen-Vluyn und in Rheurdt plötzlich im Visier der Politik? In Neukirchen-Vluyn gab es am Mittwoch eine Sondersitzung des Rates, bei der der Feuerwehrchef Lutz Reimann in geheimer Abstimmung nur mit denkbar knapper Mehrheit wiedergewählt wurde – 17 Ratsmitglieder stimmten mit „Ja“, 14 mit „Nein“, vier Politiker enthielten sich. Das war eher ein Misstrauensvotum. Eine angemessene Bestätigung des Geleisteten sieht jedenfalls anders aus. In Rheurdt sind Leiter der Feuerwehr und sein Stellvertreter am Montag von ihren Ämtern zurückgetreten. Begründung: Sie können nicht länger die Verantwortung für ihre Kameraden übernehmen, die zum Spielball der Politik geworden seien. Da brennt die Hütte.