Gemeinde stellt Förderantrag : Martinusschule Rheurdt soll Klimaanlage erhalten

RHEURDT Die Anlage soll auch das Infektionsrisiko senken. Die Gemeinde hofft auf Fördergelder vom Land.

(got) Nach einer ersten Kostenschätzung muss die Gemeinde Rheurdt 400.000 Euro in die Hand nehmen, um die Martinusschule mit einer Klimaanlage zu versehen. Diese Anlage soll nicht nur die Luft kühlen, sondern gleichzeitig mit ihren Filtern mögliche Coronaviren herausholen, auch wenn es bislang keinen Ansteckungsfall im Schulgebäude am Meistersweg gab.

„Glücklicherweise haben sich die Förderrichtlinien für solche Anlagen geändert“, sagt Bürgermeister Dirk Ketelaers. „Bislang gab es vom Bund nur eine Förderung für Räume, die schlecht zu belüften sind. Aber die Räume in der Grundschule sind gut zu belüften. Vom Land gab es nur eine Förderung, wenn bestehende Anlagen nachgerüstet wurden. Am 11. Juni haben sich die Förderrichtlinien geändert. Jetzt fördert das Land auch neue Anlagen mit 80 Prozent. Wir haben sofort einen Förderantrag gestellt und hoffen auf eine Zusage.“

Neues gibt es auch zum Thema Dachbegrünung an der Schule. Die CDU hatte beantragt, zu prüfen ob es möglich, sei die Dächer der Schulgebäude am Meistersweg zu begrünen. Die Gemeindeverwaltung schaltete ein Planungsbüro ein, das diese Frage untersuchte. Aus Gründen des Brandschutzes und des Gewichtes, das mit Erde, Rasen und Moos auf dem Dach lastet, halten die Experten nur 60 Quadratmeter für geeignet. Diese liegen über dem Verwaltungstrakt, also über Lehrerzimmer und Sekretariat. Der Ausschuss für Schule, Bildung, Kultur und Sport beschloss, die Frage der Dachbegrünung an den Beirat für Klimaschutz zu delegieren.