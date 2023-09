Grundschule in Rheurdt Martinusschule ist gut aufgestellt

Die Sozialarbeit an der Martinusschule soll erweitert werden. Zurzeit ist eine Schulsozialarbeiterin an der Grundschule zwölf Stunden in der Woche tätig. Sie bietet dort auch eine offene Sprechstunde an. „Sie berät zum Beispiel beim Paket Bildung und Teilhabe, übernimmt die Fallbesprechung und stellt den Kontakt zu anderen Stellen her“, sagte Schulleiterin Monika Herrschaft im Ausschuss für Schule und Bildung, Kultur und Sport. Sie beantragte, ab dem 1. Januar 2024 die Stundenzahl der Schulsozialarbeiterin um vier Stunden zu erhöhen. „Der Bedarf ist da“, begründete sie den Antrag.