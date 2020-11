Brauchtum in Rheurdt : Sparstrümpfe wurden gegen Martinstüten getauscht

„Sparstrumpf gegen Martinstüte“ – so lautete das Motto beim „Martinsmarkt to go“. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Rheurdt Einen „Martinsmarkt to go“ gab es am Sonntag vor der St.-Nikolaus-Kirche. Der Rheurdter Arbeitskreis Eine Welt hat ihn als Ersatz für die Martinsaktivitäten, die in diesem Jahr entfallen müssen, auf die Beine gestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ulrike Rauhut

Das Motto „Sparstrumpf gegen Martinstüte“ wurde tatsächlich von vielen Besuchern wörtlich genommen: Ihre Spende übergaben sie in einer Socke. Nachdem der Inhalt in die Spendenbox entleert wurde, wurden die Socken dekorativ auf einer Leine über einem Holzgestell aufgehängt. Darunter waren die typischen braunen Martinstüten aufgereiht. Den ganzen Mittag wurde aufgefüllt, bis alle 500 Gaben verteilt waren. Teilen und Gutes tun, auf dieses Motto setzte der Arbeitskreis der katholischen Gemeinde. „Schließlich heißt unsere Gemeinde sogar St. Martinus“, sagte Anja Bodden. „Nach einem Jahr ohne große Reisen und mit weniger Konsum setzen wir darauf, dass viele Bürger etwas Geld übrig haben für den guten Zweck.“ Bodden zeigte sich dankbar und erleichtert, dass die Aktion von der Gemeinde genehmigt wurde. Voraussetzung war nicht nur die Maskenpflicht, sondern auch ein Einbahnstraßen-System ohne langen Aufenthalt und Ansammlung von Menschengruppen.

Insgesamt vierzehn örtliche Vereine hatten einen Beitrag für die Martinstüten geleistet, darunter die Kindergärten, die katholische Frauengemeinschaft, die Pfadfinder und die Kengener Johannes-Bruderschaft.

Letztere verteilte an einem Stand eine Zutat für in der Tüte enthaltene Rezepte: Jeder durfte sich einen Weißkohl, einen Rotkohl oder eine Sellerie-Knolle mitnehmen. Natürlich befanden sich auch der traditionelle Weckmann und ein paar Süßigkeiten in der Tüte. Daneben konnte man einen selbstgebastelten Papier-Stern, eine Kerze, ein Holzherz oder ein Röhrchen mit Punsch-Gewürzen finden. Alles war liebevoll verpackt und mit einem Gruß des jeweiligen Vereins versehen.

Zur Hälfte soll das gespendete Geld den Rheurdter Vereinen und Gruppen zugutekommen. Die andere Hälfte geht an ein Hilfsprojekt, das sich um Gesundheitsarbeit bei den Ureinwohnern der philippinischen Insel Mindoro kümmert. Der Kontakt zu diesem Projekt entstand vor vielen Jahren durch die Zusammenarbeit mit dem Medikamentenhilfswerk „action medeor“.