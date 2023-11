Rund um die Dorfkirche in Rheurdt Martinsmarkt lockt zahlreiche Besucher

Bei Sonnenschein und blauem Himmel hat am vergangenen Sonntag der Martinsmarkt in Rheurdt stattgefunden. Von selbstgebranntem Schnaps von den „Scout Brothers“ bis hin zu Apfelpunsch oder Handwerklichem war für jeden etwas dabei. „Die Angebote sind vielfältig“, beschrieb Kathrin Rickers die Besonderheit des Martinsmarkts in Rheurdt. Sie zählt zu den elf Personen des Arbeitskreises „Eine Welt“, der alle zwei Jahre den Martinsmarkt im Burgerpark organisiert. Beim neunten Markt dürften es so viele Besucherinnen und Besucher wie noch nie gewesen sein.