RHEURDT : Martina Bring spendet zum 100. Mal Blut

RHEURDT Die Zahl 100 trägt Martina Bring (53) stolz auf ihren Schultern. Bereits 100 Mal hat sie an den Standorten Rheurdt und Schaephuysen Blut gespendet. Im März gab es dazu eine offizielle Ehrung mit Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen.

„Ich habe schon als 14-Jährige bei den Blutspendeterminen geholfen“, erzählt die Schaephuysenerin. „Blut spenden, das ist für mich ein gutes Gefühl und eine Selbstverständlichkeit“, begründet sie ihren Einsatz. Ihren Kindern Patrick (22) und Katrin (23) ist sie ein Vorbild, denn auch sie gehören in den Spenderkreis. Auch zu Corona-Zeiten. Aufgrund von geltender Abstandsregelung gab es an der Rheurdter Martinusschule Warteschlangen. „Wir haben draußen etwa eine Stunde gewartet, ohne zu klagen“, erinnert sie sich.

Christa Hoeps, örtliche DRK-Vorsitzende, gehört mit zu dem Team, das die Blutspender begleitet. Schon zu Jahresbeginn herrschte Andrang. „82 Spender im Januar und auch jetzt Anfang April 81 Spender. Darunter auch wieder zehn Erstspender“, lautet die Bilanz. Eine Erklärung für die hohe Spendenbereitschaft zu Corona-Beginn sieht Hoeps darin, dass Appelle gefruchtet haben, auch zu Notzeiten die Spendentermine wahrzunehmen. „Die Hygienestandards sind immer sehr hoch. Der vorherige Test gibt dem Spender die Gewissheit, dass alles in Ordnung ist. Sorgen, sich bei uns anzustecken, braucht keiner zu haben“, so Christa Hoeps.

Die Standorte Rheurdt und Schaephuysen wechseln sich ab. Während in Rheurdt die Grundschule Treffpunkt für Blutspender ist, kommt nach Schaephuysen das DRK-Spendermobil. „Den Termin im Pfarrheim am 30. April sagen wir ab, da Abstandsregelungen nicht eingehalten werden können. Am 1. Juli sind wir, wie gewohnt von 17 bis 20 Uhr, in Rheurdt, in der Martinusschule“, so Christa Hoeps über die Terminlage.