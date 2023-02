Rheurdter fährt in die Ukraine Reisesegen für Hilfstransport

Drei Tage hat er eingeplant, um die 1600 Kilometer mit seinem Ford Ranger inklusive Anhänger zurückzulegen, die mit Aufklebern „Transport Humanitaire“ und „Transport Pomocy“ beschriftet sind. Über Dortmund, Hannover und Berlin will er am späten Montagnachmittag das erste Quartier bei Frankfurt an der Oder erreichen. Am Dienstag will er über Lodz und Warschau in das zweite Quartier in der Stadt Chelm kommen, die im Südosten Polens in der Region Lublin liegt. Am Mittwoch soll dann Kovel erreicht werden. „Ich fahre allein“, erzählte der Baumfäller im Ruhestand, der in der katholischen Kirchengemeinde aktiv ist. „Ich habe einen Aufruf gestartet und Mitfahrer gesucht. Aber es hat sich niemand gefunden.“