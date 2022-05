Wechsel in der Gemeindeverwaltung Rheurdt : Schüren wechselt zur Landesverwaltung

Marcell Schüren ist ein Gewächs der Ökogemeinde. 1993 begann er als Praktikant in der Rheurdter Verwaltung. Seit 2002 leitete er den Fachbereich Innere Dienste. Seit 2012 ist er außerdem Kämmerer und somit für die Rheurdter Finanzen zuständig. Foto: got Foto: got

Rheurdt Der Schaephuysener leitet ab Juni den Bereich Innere Dienste in Düsseldorf. Er geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wie er sagt. In der Rheurdter Gemeindeverwaltung kommt es zu einer Umbesetzung.

„Es war eine schöne und spannende Aufgabe“, sagt Marcell Schüren. „Ich war mit Herzblut dabei, auch weil ich in unserer schönen Gemeinde wohne.“ Mit 47 Jahren stand für ihn aber die Entscheidung im Raum, ob er eine neue Aufgabe bei einem anderen Arbeitgeber annimmt oder bis zum Pensionseintritt im Ökodorf bleibt. Der Rheurdter Fachbereichsleiter und Kämmer hat sich zum Wechsel entschieden. Am 1. Juni beginnt er bei der Landtagsverwaltung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Sein Büro hat er am Platz des Landtags in der Landeshauptstadt.