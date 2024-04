Tradition in Rheurdt Maibäume werden in Saelhuysen und Lind gerichtet

Am 1. Mai ab 11 Uhr wird auch ein Maibaum im Rheurdter Gemeindeteil Saelhuysen aufgestellt, am Maibaumplatz. Dazu lädt die St. Martinus-Quirinus Schützenbruderschaft Saelhuysen-Finkenberg ein. Der Maibaum soll von Hand gerichtet werden, dazu gibt es Musik, Getränke, Gegrilltes, Kaffee und Kuchen und es soll eine Hüpfburg aufgestellt werden. Ebenfalls wird in Lind ein Maibaum aufgestellt, am „Fuchsbau“, dort geht es schon am 30. April ab 19.30 Uhr los. Veranstalter ist die Bruderschaft Lind. Anschließend geht es ins Reiterstübchen Coroneo. Infos zu den Terminen gibt es auch unter www.rheurdt.de.