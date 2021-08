Workshops im Ökodorf : Rheurdt wird fit in Sachen Klimaschutz

Rheurdt Workshops für Bürger, Politiker und Verwaltungsmitarbeiter sind geplant. Ziel sind konkrete Maßnahmen.

Ein Klimaschutzkonzept hat Rheurdt, das „Ökodorf am Niederrhein“ zwar noch nicht. Aber den Akteuren aus Politik und Gemeindeverwaltung liegt das Thema dennoch am Herzen. Anfang 2020 hat eine Klimaschutzbeauftragte die Arbeit aufgenommen, die Ratsfraktionen haben einen Beirat für Klimaschutz installiert. Jetzt geht es daran, im Zusammenspiel zwischen Verwaltung, Politik und Bürgern konkrete kommunale Klimaschutzaktivitäten zu entwickeln. Mindestens eine davon soll kurzfristig, innerhalb von 18 Monaten, umgesetzt werden.

Geplant sind jetzt mehrere Workshops. Der erste, an dem alle Mitglieder der Gemeindeverwaltung teilnehmen, findet am Montag, 6. September, 8.30 bis 12.30 Uhr statt. Deshalb ist das Rathaus an diesem Tag erst ab 14 Uhr geöffnet beziehungsweise telefonisch erreichbar. Es folgt ein Workshop für die Politik, ins Auge gefasst ist dafür der 16. September.

Der Workshop für Bürgerinnen und Bürger ist für den 28. September, 18 Uhr geplant. Vorgesehen sind drei kurze Vorträge über die Wechselwirkung zwischen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung, über Photovoltaik sowie über Förderkulissen für private Gebäudeeigentümer. Anschließend erfolgt ein Austausch mit Bürgern über die künftige Ausrichtung der Gemeinde beim Klimaschutz. Darüber hinaus sei eine Online-Beteiligung angedacht, heißt es in einer Verwaltungsvorlage für den Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Klimaschutz, der sich am 2. September mit dem Thema befasst. Weitere „relevante Akteure“, etwa Betreiber von Windkraftanlagen oder Energieversorger, sollen in Einzel- oder Gruppengesprächen vor Ort oder per Telefon eingebunden werden.