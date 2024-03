Einsatzübung der Feuerwehr Löscheinheiten proben in Rheurdt den Ernstfall

Die Löscheinheit Rheurdt und die Nachbarwehr aus Sevelen haben am Freitagabend den Ernstfall geprobt. Auch der Einsatzleitwagen aus Schaephuysen nahm an der Übung teil. Im Rahmen der gemeinsamen Übung am Autohaus Mölders im Ortsteil Rheurdt hätten beide Einheiten ihre gute Zusammenarbeit erneut unter Beweis gestellt. Das teilte die Feuerwehr am Sonntag mit.