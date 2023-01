Ehrungen in Rheurdt Löscheinheit Schaephuysen feiert die Kameradschaft

Umrandet von Grußworten von Bürgermeister Dirk Ketelaers, Wehrleiter Markus Gehrmann und Einheitsführer Frank Diepers und begleitet von gutem Essen sowie Getränken, verlebten die rund 80 anwesenden Gäste einen ausgelassenen Abend. Es hatte sich so einiges angestaut in den vergangenen zwei Jahren – und zwar nicht nur auf der Tanzfläche. Auch die Ehrungen verdienter Kameradinnen und Kameraden, die traditionell am Kameradschaftsabend durchgeführt werden, mussten zwei Jahre aussetzen. Dieses Mal wurden schließlich die Ehrungen für 2020, 2021 und 2022 nachgeholt.